Unfall mit Polizeifahrzeug

Nr. 2372

Gestern Abend kam es in Kreuzberg im Rahmen einer Sonder- und Wegerechtsfahrt zu einem Verkehrsunfall. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Funkwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 19 Uhr die Kreuzung Oranienstraße/Alexandrinenstraße befahren haben. Ein 35-jähriger VW-Fahrer, für den die Ampel Grün abgestrahlt haben soll, befuhr ebenfalls die Kreuzung. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 35-jährige Autofahrer kam mit Verletzungen an der Wirbelsäule zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Funkwagens trat vom Dienst ab.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernimmt die Ermittlungen zum Unfallhergang.