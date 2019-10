Autofahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Marzahn-Hellersdorf / Lichtenberg

Nr. 2369

In der vergangenen Nacht ist ein Autofahrer in Marzahn vor der Polizei geflüchtet. Gegen 22.50 Uhr wollte eine Funkwagenbesatzung den Autofahrer kontrollieren, der mit einem VW die Frank-Zappa-Straße in Richtung Pyramidenring befuhr. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale, bog rechts in den Pyramidenring ab, dann links in Landsberger Allee und beschleunigte den Wagen, um seine Fahrt in Richtung Rhinstraße fortzusetzen. Die Beamten folgten dem Flüchtenden dann mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Martinshorn an ihrem Einsatzfahrzeug und forderten Unterstützung an. Während seiner Flucht ignorierte der Autofahrer mehrere rote Ampeln, sprang zwischen den Fahrstreifen und dort fahrenden Autos hin und her und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. An einigen Kreuzungen, die der Flüchtende bei Rot passierte, mussten Fahrzeugführende im Querverkehr Gefahrenbremsungen durchführen, um Zusammenstöße mit dem VW zu verhindern. Der Autofahrer flüchtete unter anderem über den Weißenseer Weg, die Konrad-Wolf-Straße, die Degnerstraße und durch kleine Straßen in einer Einfamilienhaussiedlung in Alt-Hohenschönhausen. Dort befuhr der Autofahrer die Privatstraße 8 in Richtung Malchower Weg, die zurzeit aufgrund einer Baustelle eine Sackgasse ist. Der Mann fuhr mit dem VW gegen eine Baustellenabsperrung, über einen Schacht und kam dann an einem Skoda zum Stehen, der im Malchower Weg hinter der Baustelle geparkt war. Der Fahrer stieg anschließend aus und flüchtete zu Fuß auf ein Grundstück im Malchower Weg, auf dem er vorläufig festgenommen werden konnte. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus roch er stark nach Cannabis, woraufhin ihn Polizeikräfte durchsuchten. Sie fanden 15 kleine Beutel mit Cannabis, Bargeld sowie zwei Handys und beschlagnahmten die gefundenen Sachen. Im Anschluss wurde mit richterlichem Beschluss die Wohnung des 22-Jährigen in der Borner Straße durchsucht. Auch dort entdeckten Einsatzkräfte Drogen und beschlagnahmten diese. Der 22-Jährige kam zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss entlassen. Der VW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.