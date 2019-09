Mann und Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt

Nr. 2352

In der vergangenen Nacht griff ein Mann in Biesdorf Familienangehörige an und verletzte beide lebensgefährlich. Der Angriff auf den Mann und die Frau, beide 48 Jahre alt, erfolgte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 3.40 Uhr in einem Einfamilienhaus im Hafersteig. Alarmierte Polizisten nahmen einen 52-jährigen dringend Tatverdächtigen fest. Die lebensgefährlich Verletzten kamen in Krankenhäuser, wo Notoperationen erfolgen mussten. Die 5. Mordkommission hat die derzeit noch andauernden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.