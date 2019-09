Leichnam im See entdeckt

Nr. 2351

Ein Mann entdeckte gestern Nachmittag einen Leichnam in Müggelheim. Gegen 16.15 Uhr fand ein Sportbootfahrer auf dem Seddinsee den Leichnam eines unbekannten Mannes im Wasser treibend und alarmierte die Polizei. Eingetroffene Einsatzkräfte bargen den Leichnam und brachten ihn an Land. Das Verletzungsbild des Leichnams wies auf ein Kapitalverbrechen hin, sodass die 3. Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen hatte. Eine mittlerweile durchgeführte Obduktion bestätigte das Vorliegen eines Tötungsdeliktes. Die weiteren Ermittlungen dauern an.