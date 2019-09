Nr. 2343

Ein Unbekannter überfiel in der vergangenen Nacht ein Wettbüro in Lichterfelde. Um kurz vor 23 Uhr betrat der Maskierte den Laden in der Osdorfer Straße und bedrohte einen 25-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Er schubste ihn in Richtung des Kassenbereiches und forderte die Einnahmen. Diese bekam er daraufhin auch, flüchtete damit aus dem Geschäft über den Ostpreußendamm in Richtung Wismarer Straße und entkam. Der Überfallene blieb unverletzt.