Busfahrer musste bremsen - Fahrgast schwer verletzt

Nr. 2329

Gestern Mittag ist in Schmargendorf ein Mann in einem Bus gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Ermittlungen zufolge war ein 82-Jähriger gegen 12.50 Uhr mit seinem VW in der Mecklenburgischen Straße in Richtung Schlangenbader Straße unterwegs und soll an der Forckenbeckstraße mit seinem Auto gewendet haben. Um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern, musste ein 46-jähriger Busfahrer, der mit einem Bus der Linie 249 die Mecklenburgische Straße in Richtung Heidelberger Platz befuhr, so stark bremsen, dass der 80-jährige Fahrgast im Bus zu Fall kam und sich den Arm brach. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Verletzen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen.