Nr.2296

Zwei maskierte und mit einer Schusswaffe bewaffnete Männer haben in der vergangenen Nacht ein Wettbüro in Zehlendorf überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter das Geschäft in der Berliner Straße gegen 23 Uhr. Während einer den 37 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, nahm sein Komplize Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten beide. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an.