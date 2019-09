Versuchte Brandstiftung

Nr. 2292

Im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Mitte kam es am vergangenen Freitag zu einer versuchten Brandstiftung. Eine Mitarbeiterin des Gebäudes in der Invalidenstraße entdeckte gegen 22.15 Uhr vier Flaschen, die nach ersten Ermittlungen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte waren. Scheinbar hatten Unbekannte versucht, diese in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelungen war. Schaden am Gebäude entstand nicht und es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.