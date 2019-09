Nr. 2276

In Prenzlauer Berg wurde ein Immobilienbüro beschädigt. Kurz vor 4 Uhr heute früh bemerkte eine Reinigungsfrau die Sachbeschädigung an der Fassade und den Fenstern des Gebäudes in der Knaackstraße. Am Gebäude war unter anderem lila Farbe festgestellt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.