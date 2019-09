Haltezeichen der Polizei ignoriert - Betrunkener Raser verursacht Unfall

Nr. 2270

In der vergangenen Nacht verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer in Kreuzberg einen Verkehrsunfall, nachdem er Haltezeichen der Polizei ignorierte und versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu entkommen. Als Polizeieinsatzkräfte den Pkw gegen 2.50 Uhr an der Skalitzer Straße Ecke Mariannenstraße einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der 54-jährige Fahrer. Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgten die Polizeikräfte den hochmotorisierten BMW in den angrenzenden Straßen. Nicht mal der Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw, bei dem der Airbag im Fluchtfahrzeug auslöste, beendete die Weiterfahrt. Erst in der Waldemarstraße kam er schließlich zum Stehen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,29 Promille beim Raser. Der BMW wurde sichergestellt und den Fahrer erwarten Verfahren, weil er betrunken gefahren, einen Unfall verursacht und geflüchtet war.