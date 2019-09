Fußgänger von Auto erfasst

Nr. 2251

Ein Fußgänger ist gestern Abend in Reinickendorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-Jähriger gegen 21 Uhr mit einem Hyundai in der Markstraße in Richtung Holländerstraße unterwegs. In Höhe Pankower Allee erfasste er mit dem Fahrzeug den 24-jährigen Fußgänger, der von rechts aus die Markstraße betrat, um diese zu überqueren. Der 29-Jährige erlitt bei dem Unfall Bein- sowie Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.