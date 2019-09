Laden überfallen

Nr. 2247

Ein Maskierter überfiel gestern Abend einen Lebensmittelmarkt in Neukölln. Gegen 19.30 Uhr betrat der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand das Geschäft in der Sonnenallee und bedrohte die 58-jährige Kassiererin mit einem Messer. Er forderte das Öffnen der Kasse. Als die Frau der Aufforderung nicht nachkam, hebelte der Unbekannte mit dem Messer an der Kassenlade, bis sich diese aus der Halterung löste. Damit flüchtete er anschließend und entkam. Die Angestellte blieb unverletzt.