Feuer in Wohnhaus

Nr. 2212

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Wohnhaus in Westend gelegt. Ein Mieter aus dem 14-stöckigen Wohnhaus in der Angerburger Allee alarmierte gegen 0.30 Uhr die Polizei, nachdem er starken Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen hatte. Unbekannte hatten im Hausflur Auslegepapier auf einer Länge von knapp neun Metern angezündet, das aufgrund von Renovierungsarbeiten dort lag. Mit Hilfe eines Feuerlöschers konnte der Mieter das Feuer noch vor Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr löschen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung.