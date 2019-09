Supermarkt überfallen

Nr. 2199

Zwei Maskierte überfielen gestern Abend einen Laden in Prenzlauer Berg. Nach ersten Erkenntnissen betrat das Duo gegen 21 Uhr das Geschäft in der Kniprodestraße und bedrohte eine 27-jährige Angestellte und ihren 35-jährigen Kollegen mit einer Schusswaffe. Sie forderten die Einnahmen, die sie daraufhin auch bekamen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Die Angestellten blieben unverletzt.