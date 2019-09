Motorrad gestohlen - vier Festnahmen

Nr. 2194

Nachdem in der vergangenen Nacht ein Motorrad in Haselhorst gestohlen worden war, sind vier Männer vorläufig festgenommen worden. Zivilfahnder bemerkten gegen 1.20 Uhr das Quartett in der Nonnendammallee, als dieses gerade die BMW auf eine Ladefläche eines Transporters lud. Während ein Tatverdächtiger in den Transporter stieg und mit diesem weg fuhr, entfernten sich die drei Komplizen mit einem BMW. Am Saatwinkler Damm Ecke Gartenfelder Straße stoppten die Polizisten beide Fahrzeuge und nahmen den Transporter-Fahrer im Alter von 40 Jahren und die drei Insassen des BMW, 29, 32 und 35 Jahre alt, fest. Das Quartett kam in ein Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben. Die Zivilfahnder beschlagnahmten den Transporter und den BMW. Da der Besitzer des Motorrads nicht erreicht werden konnte, wurde das Zweirad sichergestellt.