Kleintransporter stand in Flammen

Nr. 2192

Ein Transporter brannte in der vergangenen Nacht in Pankow. Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein Anwohner die Flammen an dem in der Talstraße abgestellten Opel Vivaro und alarmierte die Rettungskräfte. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Ein davor geparkter VW Golf wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Es gab keine Verletzten. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.