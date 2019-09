Transfrau homophob beleidigt

Tempelhof-Schöneberg/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 2179

Drei Unbekannte haben heute früh in einer U-Bahn in Schöneberg eine Transfrau und ihren Begleiter homophob beleidigt. Die 29-Jährige stieg mit ihrem gleichaltrigen Begleiter gegen 1 Uhr auf dem U-Bahnhof Yorckstraße in den Zug der Linie U7 ein. Beide sollen sich hingesetzt und unterhalten haben. Ihnen gegenüber saßen drei Männer, die sie missbilligend angeschaut und ihrem Vernehmen in arabischer Sprache beleidigt haben sollen. Den Grund für die Beleidigungen sahen die Anzeigenden in der getragenen Kleidung der Transfrau. Am U-Bahnhof Gneisenaustraße verließen beide die U-Bahn und wurden von einem der drei Männer mit einer Plastikflasche beworfen, die sie nur knapp verfehlte. Das Trio verließ anschließend den U-Bahnhof in unbekannte Richtung. Später zeigte die 29-Jährige mit ihrem Begleiter den Sachverhalt auf der Wache am Alexanderplatz an. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.