E-Motorroller in Brand geraten

Nr. 2173

Derzeit unklar ist die Ursache eines Feuers an einem E-Motorroller in der vergangenen Nacht in Schöneberg. Ein Passant entdeckte gegen 1.30 Uhr die Flammen an dem Roller in der Steinmetzstraße und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Feuer, durch das der Roller vollständig abbrannte. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin die Ermittlungen.