Hilflosigkeit ausgenutzt

Nr. 2016

Zwei Männer haben heute Morgen die Hilflosigkeit eines jungen Mannes in Wittenau ausgenutzt. Der Sicherheitsdienst der BVG beobachtete gegen 7.20 Uhr auf dem U-Bahnhof Wittenau zwei Männer, die an den 25-Jährigen, der offenbar alkoholisiert auf einer Bank auf dem Bahnsteig schlief, herantraten und dem jungen Mann unter anderem seine Geldbörse und sein Handy entwendet haben sollen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes folgten den flüchtenden, mutmaßlichen Dieben, konnten in der Zwischenebene einen Tatverdächtigen festhalten und übergaben ihn alarmierten Polizisten. Der 26-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und dem Fachkommissariat für die Bekämpfung von Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt Berlin übergeben. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Komplizen dauern an.