Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Nr. 2012

Ein Fahrradfahrer zog sich bei einem Sturz heute Morgen in Pankow schwere Verletzungen zu. Ein Zeuge entdeckte gegen 8.30 Uhr den verletzten Mann auf der Fahrbahn der Mühlenstraße und alarmierte Rettungskräfte. Nach eigenen Angaben des Verletzten sei er in Richtung Florastraße unterwegs gewesen und wegen des vorher einsetzenden Regens auf der nassen Straße ausgerutscht. Der 67-Jährige kam mit Verdacht eines Oberschenkelhalsbruchs in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.