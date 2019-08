Auto mit Druckgaswaffe beschossen

Nr. 1997

Gestern Abend durchschlug eine Stahlkugel die hintere Fensterscheibe eines VW-Campingwagens, welcher gegen 18.30 Uhr auf dem Saatwinkler Damm in Charlottenburg-Nord fuhr. Ein 11-jähriges Kind, das direkt neben der Fensterscheibe saß, wurde nicht verletzt. Der 50-jährige Autofahrer alarmierte die Polizei und begab sich mit seinem Auto zurück zum Tatort. Dort konnte er drei Personen in einer Unterböschung zwischen Hohenzollernkanal und Saatwinkler Damm feststellen. Die alarmierten Polizisten begaben sich zu den drei Personen und konnten beim Annähern beobachten, wie eine 27-Jährige ungezielt mit einer Waffe zwei Schüsse in Richtung Saatwinkler Damm abgab. Die Druckgaswaffe, welche mit Stahlkugeln geladen war, sowie eine Packung mit ca. 1000 weiteren Stahlkugeln, wurden beschlagnahmt. Die 27-Jährige, sowie ihre 33- und 17-jährigen Begleiter wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und im Anschluss an die Maßnahmen entlassen. Es wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.