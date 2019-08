Brandstiftung an altem Opel Corsa

Nr. 1942

Auf einem Parkplatz im Ortsteil Falkenhagener Feld brannte es in der vergangenen Nacht. Ein Anwohner wählte gegen 22 Uhr den Notruf und alarmierte die Einsatzkräfte in die Straße Hinter den Gärten. Die Brandbekämpfer löschten einen Opel Corsa älteren Baujahrs, der in Brand gesetzt wurde. Zwei daneben stehende Fahrzeuge, ein Mazda und ein BMW wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben von Anwohnern standen der Cosa und der Mazda bereits längere Zeit und ohne Kennzeichen dort. Brandermittler des Landeskriminalamtes übernehmen die weitere Bearbeitung.