Nr. 1923

Heute früh brannte ein Mazda in Marzahn. Gegen 4.30 Uhr stand das Fahrzeug in der Mehrower Allee auf einem Parkplatz in Flammen und brannte komplett aus. Ein weiteres in der Nähe geparktes Auto und ein Lkw wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte gab es keine. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.