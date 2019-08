Nr. 1917

Ein Auto einer Dienstleistungsfirma wurde in der vergangenen Nacht in Wedding in Brand gesetzt. Ein Anwohner wurde um kurz vor 4 Uhr auf den brennenden Opel in der Schöningstraße Ecke Edinburger Straße aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Verletzte gab es keine – es entstand Sachschaden. Eine politische Tatmotivation wird derzeit durch den Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt geprüft.