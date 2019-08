Brandstiftung an einem Pkw

Nr. 1903

Ein Brandkommissariat führt die Ermittlungen zu einem angezündeten Pkw gestern Abend in Hellersdorf. Gegen 21.45 Uhr bemerkte ein Anwohner auf einem Parkplatz an der Eisenacher Straße Flammen am Heck eines Opel und alarmierte die Feuerwehr. Gleichzeitig bemerkten Polizeibeamte ebenfalls die Flammen und löschten sie mit einem Feuerlöscher. Der Opel wurde dennoch beschädigt. Hinweise auf eine politische Tatmotivation liegen derzeit nicht vor.