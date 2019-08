Nr. 1898

Ein geparktes Fahrzeug wurde heute Morgen in Spandau von einem oder mehreren Unbekannten in Brand gesetzt. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Passant gegen 6.50 Uhr Flammen an dem Wagen im Reimerweg und alarmierte über den Notruf die Berliner Feuerwehr. Eintreffende Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand.