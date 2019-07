Fahrgast beleidigt Taxifahrer

Nr. 1744

Während einer Taxifahrt wurde in der vergangenen Nacht ein Taxifahrer in Buckow beleidigt und geschlagen. Der 58-Jährige alarmierte gegen 23.40 Uhr die Polizei zur Kreuzung Johannisthaler Chaussee/Steinträgerweg/Heideläuferweg und zeigte an, dass er kurz zuvor an einem Einkaufscenter in der Wutzkyallee zwei Männer als Fahrgäste aufgenommen hatte. Während der Fahrt soll einer der Männer den Fahrer zunächst fremdenfeindlich beleidigt und etwas später geschlagen haben, woraufhin der 58-Jährige anhielt und sein Taxi verließ. Der Pöbler sei ebenfalls ausgestiegen, habe ihm gegen ein Schienbein getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige, ohne zu bezahlen, mit seinem Begleiter zu Fuß in Richtung Heideläuferweg. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen am Schienbein und im Gesicht und lehnte eine ärztliche Behandlung am Ort ab. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes hat die Ermittlungen zu der angezeigten Beleidung und Körperverletzung übernommen.