Der Kontrolle entzogen - Unfall gebaut

Nr. 1741

Bei dem Versuch sich einer polizeilichen Kontrolle in der vergangenen Nacht in Charlottenburg zu entziehen, kam es in Lichterfelde zu einem Verkehrsunfall. Eine Besatzung eines Einsatzwagens entschloss sich in der Leibnizstraße einen Smart zu überprüfen. Trotz des eingeschalteten Anhaltesignals gab der Fahrer Gas und konnte sich zunächst mit seinem Auto entfernen. Auf der Flucht missachtete er unter anderem eine rote Ampel auf der Kreuzung Kurfürstendamm/Leibnizstraße und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Steglitz. Auch hier missachtete er mehrere rote Ampeln und nahm keine Rücksicht auf den Querverkehr. Die Fahrt endete gegen 2.50 Uhr in der Straße Unter den Eichen. Hier hatte der 17-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und schleuderte gegen einen Straßenbaum. Bei der anschließenden Festnahme leistete der junge Mann Widerstand, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörten und der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der Smart wurde sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Bereich rund zwei Stunden gesperrt bleiben. Die Ermittlungen dauern an.