Nach Raubüberfall - Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 1739

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise aus der Bevölkerung. Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, den 20. Dezember 2018, gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle in Nikolassee überfallen zu haben. Der Mann soll die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Anschließend soll er den zum Tatzeitpunkt 19-jährigen Angestellten und seine 21-jährige Kollegin aufgefordert haben, Zigarettenstangen in seine mitgeführte Tasche zu packen. Der Räuber flüchtete unerkannt mit der Beute. Die beiden Angestellten wurden nicht verletzt.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 20 – 25 Jahre alt

heller Teint

ca. 170 – 180 cm groß

schlank

bewaffnet mit einer schwarzen Pistole

bekleidet mit dunkler Hose, dunkler Schuhen und einer gefütterten Winterjacke mit auffälligem Fellkragen

führte eine schwarze Sporttasche mit weißem „Nike“-Logo mit sich.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kann Angaben zu der Tat bzw. zu dem gesuchten Täter und dessen Aufenthaltsorten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 unter der Rufnummer (030) 4664-473115, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.