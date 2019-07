Beleidigungen mit rassistischem Hintergrund und verbotenen Gruß gezeigt - Festnahme

Nr. 1679

Gestern Nachmittag nahmen Polizisten in Charlottenburg einen Mann vorläufig fest, nachdem er Passanten rassistisch beschimpft haben soll. Ein Zeuge sprach gegen 16.50 Uhr Kräfte einer Einsatzhundertschaft an und machte sie auf einen Mann aufmerksam, der in der Grünanlage am Stuttgarter Platz mehrere an ihm vorbeigehende Passanten beleidigt haben soll. Daraufhin begaben sich die Polizisten in die Grünanlage. Als der Tatverdächtige die Beamten entdeckte, zeigte er den Hitlergruß und begab sich in den S-Bahnhof Charlottenburg. Die Einsatzkräfte liefen dem Mann hinterher und nahmen ihn vorläufig fest. Anschließend wurde der 50-Jährige zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Eine bei ihm zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle hatte einen Wert von rund 2,4 Promille ergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.