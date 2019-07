Flucht über den Balkon

Nr. 1676

Gestern Abend flüchtete in Mariendorf ein mutmaßlicher Drogenhändler aus dem vierten Stockwerk vor der Polizei. Kräfte einer Einsatzhundertschaft sahen, dass mehrere Personen in kurzen Abständen ein Wohnhaus in der Rixdorfer Straße betraten und nur wenige Minuten später wieder herauskamen. Bei der Kontrolle von zwei Besuchern stellten die Beamten jeweils Tütchen mit Cannabis fest, die diese zuvor von einem Mieter gekauft haben sollen. Mit einem telefonisch eingeholten Durchsuchungsbeschluss öffneten die Polizisten gegen 19.20 Uhr gewaltsam die Wohnungstür des mutmaßlichen Drogenhändlers in der vierten Etage und sahen, wie der 29-jährige Mieter der Wohnung über den Balkon flüchtete und am Wohnhaus hinunter kletterte. Dabei zog er sich eine Fraktur an einer Mittelhand zu. Nach kurzer Verfolgung am Boden nahmen Einsatzkräfte den Flüchtenden fest. Er kam zur ambulanten Versorgung der Handverletzung in eine Klinik und wurde anschließend der Kriminalpolizei übergeben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Beamten Händlerutensilien wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial sowie etwa 500 Gramm Amphetamin und circa 70 Gramm Cannabis.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige heute Mittag entlassen.