Täter kamen durch die Wand – Polizei sucht mit Bildern nach ihnen

Nr. 1612

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach drei Männern, die im April dieses Jahres in ein Geschäft in Reinickendorf eingebrochen sind. In den frühen Morgenstunden des 15. April 2019 brachen die Abgebildeten durch eine Wand in einen Spätkauf und Handyshop in der Residenzstraße ein. Die Wand trennte das Geschäft von einer zu dieser Zeit in Sanierung befindlichen Bar. Kurz vor 6 Uhr betraten sie den Laden und stahlen Geld, Tabakwaren sowie Handys und einen Laptop. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Ermittler der Direktion 1 fragen:



Wer kennt die Gesuchten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat verdächtige Beobachtungen am Morgen des 15. April 2019 gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1, Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau unter der Rufnummer (030) 4664-172126 (zu Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.