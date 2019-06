Mofa-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1539

Gestern Nachmittag wurde ein Mofa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg schwer verletzt. Der 78-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Mofa die Arnulfstraße. Zeugenaussagen zufolge soll ein dahinter fahrender LKW-Fahrer den 78-jährigen trotz Gegenverkehr überholt haben. Als der 41-Jährige mit seinem LKW vor dem Zweirad einscherte, soll er es mit seinem Heck erfasst haben. Der Mofa-Fahrer zog sich bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen am gesamten Körper zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.