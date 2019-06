Nach Brand in Lagerhalle - Tote Person entdeckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1536

Bei den Löscharbeiten in einer brennenden Lagerhalle heute früh in Friedrichshagen entdeckten Rettungskräfte eine tote Person. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache kurz vor 4 Uhr in der Halle am Müggelseedamm aus. Insgesamt vier Personen, zwei Männer und Frauen, kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Rettungskräfte, die in der Halle das Feuer löschten, entdeckten eine tote Person. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Person Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Daher führen Ermittler der 3. Mordkommission und eines Brandkommissariats die Untersuchungen am Brandort. Die vier im Krankenhaus behandelten Personen im Alter zwischen 22 und 47 Jahren wurden im Anschluss der 3. Mordkommission überstellt. Ebenfalls tatverdächtig ist ein 37-jähriger Mann, der sich am Brandort zu erkennen gab. Die Vernehmungen bzw. gemeinsamen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Berlin zu dem Sachverhalt dauern an.