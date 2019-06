E-Bike-Fahrer aus ungeklärter Ursache gestürzt und schwer verletzt

Nr.1495

Aus noch nicht geklärter Ursache kam in der vergangenen Nacht ein E-Bike-Fahrer in Zehlendorf zu Fall und zog sich hierbei sehr schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr hatte die Polizei hinzu alarmiert und angegeben, dass unbekannte Passanten gegen 23.30 Uhr den Notruf gewählt hätten, nachdem sie den verunfallten Mann gegen 23.30 Uhr in der Argentinischen Allee/ Marshallstraße bemerkt hatten. Der 62-Jährige lag bewusstlos neben seinem E-Bike auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Onkel-Tom-Straße. Der Mann hatte eine Kopfplatzwunde und musste von den Rettungskräften der Feuerwehr reanimiert werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.