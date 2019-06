Gartenlauben in Brand gesetzt

Nr.1488

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten in den vergangenen Tagen mehrere brennende Lauben in Charlottenburg-Nord löschen. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1.40 Uhr, alarmierte ein Passant die Einsatzkräfte zum Friedrich-Olbricht-Damm, nachdem eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage brannte. Etwa einen Kilometer entfernt mussten die Mitarbeitenden der Berliner Feuerwehr kurz vor 4 Uhr einen weiteren Brand in der Kolonie löschen. Durch das Feuer an einer Laube wurde auch ein zweites, benachbartes Gartenhaus beschädigt. Bereits Dienstagnacht brannten drei Gartenlauben am Saatwinkler Damm. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden die Brände vorsätzlich gelegt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.