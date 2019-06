Nr. 1473

Noch vollkommen unklar ist die Herkunft der lebensbedrohlichen Stichverletzungen eines Mannes, der heute früh in Steglitz gefunden wurde. Ein Bekannter des 45-jährigen Schwerverletzten fand ihn kurz nach 3 Uhr auf der Fahrbahn des Munsterdamms. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, in der er stationär verblieb. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 hat die Ermittlungen übernommen.