Brennende Reifen und Mülltonnen auf der Fahrbahn

Nr. 1429

Mehrere Maskierte legten heute früh Reifen auf die Fahrbahn der Elsenbrücke in Friedrichshain und setzten sie in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Zeuge gegen 5.20 Uhr die Polizei, nachdem er sah wie bis zu sieben Unbekannte mehrere Reifen auf die Fahrbahn der Elsenbrücke brachten und sie anzündeten. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Auf der Brücke fahrende Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um nicht mit den Reifen zu kollidieren. Neben den brennenden Reifen waren Schriftzüge auf die Fahrbahn aufgetragen worden, die sich auf zwei Häuser der linken Szene bezogen. Im Nahbereich wurden zudem mehrere Flugblätter ebenfalls mit Bezug zu den Objekten festgestellt. Die Elsenbrücke blieb für die Dauer der Löscharbeiten und der Beräumung der abgebrannten Reifen bis 8 Uhr gesperrt. Die Buslinien 104 und 194 der BVG mussten umgeleitet werden. Im Nahbereich der Elsenbrücke wurden durch Einsatzkräfte zwei Personen festgenommen. Der Tatverdacht gegen den 16-jährigen Jugendlichen und den 19-jährigen Heranwachsenden ließ sich nicht erhärten, sodass beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kamen.

In den Stunden vor der Tat auf der Elsenbrücke wurden mehrere Brände in Friedrichshain gelegt. Unbekannte verbrachten gegen 3 Uhr Mülltonnen auf die Fahrbahnen der Liebigstraße, Rigaer Straße Ecke Zellestraße sowie Eldenaer Straße und zündeten sie an. Auf den Kreuzungsbereich der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße wurden ebenfalls mehrere Reifen auf die Fahrbahn gebracht und angezündet. Auch bei diesen Bränden wurden im Umfeld Flugblätter mit Bezug zu den Häusern der linken Szene festgestellt. Sämtliche Feuer wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.