Nach Autodiebstahl – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1464

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 nach einem Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2018 den Ford Mondeo eines damals 40-Jährigen aus Adlershof entwendet zu haben. Der Halter hatte gegen 18.45 Uhr das Fahrzeug in der Nipkowstraße abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er gegen 6.15 Uhr fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war.