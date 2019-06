Apotheke überfallen

Nr. 1414

Mit einem Messer bewaffnet überfiel ein Unbekannter gestern Nachmittag eine Apotheke in Lichtenberg. Gegen 15.40 Uhr betrat Aussagen zufolge der Mann das Geschäft in der Möllendorffstraße, bedrohte die Mitarbeiterin im Alter von 38 Jahren mit dem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Der Räuber ließ sich das Geld in eine Tüte packen und flüchtete damit aus dem Geschäft in Richtung Kielblockstraße. Ein 26-jähriger Bauarbeiter, der von der Ladeninhaberin auf den zuvor verübten Raubüberfall aufmerksam gemacht wurde, verfolgte den Unbekannten. Während der Flucht stürzte der Räuber, verlor dabei die Papiertüte und entfernte sich ohne Beute in Richtung Stadtpark Lichtenberg. Der 26-Jährige übergab der Inhaberin das Geld. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen zu dem Raubüberfall.