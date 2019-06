Radfahrer schwer verletzt in Klinik

Nr. 1410

In den heutigen Vormittagsstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall in Adlershof, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter VW-Fahrer auf dem Adlergestell. Kurz vor dem Glienicker Weg bog er rechts auf eine Grundstückseinfahrt ab und stieß mit einem 43-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Radler stürzte und erlitt schwere Rückenverletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden müssen.