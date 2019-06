Taxifahrer überfallen – Einnahmen geraubt

Nr. 1407

Bei einem Überfall in der vergangenen Nacht auf einen Taxifahrer in Neukölln erlitt der 36-Jährige eine leichte Verletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen nahm der Mann gegen 23 Uhr drei Fahrgäste am Rosenthaler Platz auf. Beim Erreichen des Fahrziels in der Saltykowstraße Ecke Bornsdorfer Straße stoppte er sein Fahrzeug. Als er sich die Fahrt bezahlen lassen wollte, wurde ihm unvermittelt von einem Fahrgast mit Pfefferspray in das Gesicht gesprüht. Die beiden anderen aus dem Trio entrissen das Portemonnaie und das Handy des 36-Jährigen und flüchteten anschließend gemeinsam mit ihrem Komplizen in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt eine Augenreizung, die er sofort mit Wasser selbst behandelte. Gegenüber den hinzualarmierten Polizisten lehnte er eine weitere ärztliche Behandlung jedoch ab. Das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.