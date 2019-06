Autos in Flammen

Nr. 1406

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Hellersdorf an. Gegen 0.30 Uhr sah ein Anwohner auf einem Parkplatz an der Eisenacher Straße eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer entdeckten einen in Flammen stehenden Opel Zafira und löschten das Feuer. Ein daneben geparkter Opel Corsa wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Opel Zafira brannte nahezu vollständig aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt wegen Brandstiftung.