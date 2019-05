Brandstiftungen

Nr. 1255

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht diverse Feuer in Steglitz gelegt. Zwischen 1.25 Uhr und 7 Uhr brannten an 13 verschiedenen Stellen acht Müllcontainer, ein Glascontainer, ein Altkleidercontainer, ein Müllsack, eine Streusandkiste sowie ein Motorrad und zwei daneben geparkte Autos. Auch ein Motorroller wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird derzeit von einem Zusammenhang ausgegangen. Ein Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.