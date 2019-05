Kleinkind lebensgefährlich verletzt

Nr. 1237

Gestern Abend wurde ein Kleinkind in Friedrichshain bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Aussagen und Ermittlungen stieg das dreijährige Mädchen gegen 19.30 Uhr auf dem Gehweg der Karl-Marx-Allee unbemerkt von Familienmitgliedern auf ein kleines Fahrrad ihrer Cousine und fuhr auf die Fahrbahn. Die 25 Jahre alte Fahrerin eines Audi, die dort in Richtung Warschauer Straße unterwegs war, konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Das kleine Mädchen erlitt schwere Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Karl-Marx-Allee war stadtauswärts während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 22.30 Uhr gesperrt.