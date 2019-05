Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1217

Zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam heute Vormittag eine Seniorin nach einem schweren Verkehrsunfall in Adlershof. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 9.30 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin die Dörpfeldstraße in Richtung Ottomar-Geschke-Straße. Plötzlich soll eine 80-jährige Frau zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen, von links kommend, die Fahrbahn der Dörpfeldstraße betreten haben. Die BMW-Fahrerin erfasste die Fußgängerin. Alarmierte Rettungskräfte brachten die schwer verletze Seniorin in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin stand unter dem Eindruck des Geschehenen.