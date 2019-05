Unfall bei Blaulichtfahrt:

Nr. 1206

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Hellersdorf ein Unfall zwischen einem Polizeiwagen und einem Mercedes. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Polizeieinsatzwagen gegen 22.10 Uhr mit Blaulicht auf der Alten Hellersdorfer Straße aus Richtung Hellersdorfer Straße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Gothaer und Cottbusser Straße kam ein 23-Jähriger mit dem Mercedes aus der Gothaer Straße gefahren, der den Einsatzwagen offenbar übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Polizisten und der Autofahrer verletzt wurden. Der 23-Jährige klagte über Schmerzen an der Hüfte und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Ein Beamter wurde leicht an einem Arm verletzt und ließ sich zunächst nicht behandeln. Sein Kollege erlitt einen Bruch eines Handgelenks, welcher in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Beide mussten ihren Dienst beenden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die Unfallbearbeitung übernommen.