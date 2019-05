Nr. 1194

Heute früh wurden in Kreuzberg zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen gegen 3.40 Uhr versucht haben, gewaltsam in ein Lokal in der Skalitzer Straße einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Gegen 4 Uhr sollen sich die beiden jungen Männer dann in die Naunystraße begeben haben. Bei dem Versuch, in einen dortigen Spätkauf einzubrechen, wurde das Duo von Polizeibeamten des Abschnitts 53 festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht.

Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.