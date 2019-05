Nach verbotenem Autorennen – Führerschein und Auto beschlagnahmt

Nr. 1185

Polizeibeamte in Schöneberg wurden gestern Abend Zeugen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und beschlagnahmten daraufhin das Auto und den Führerschein eines 20-Jährigen. Gegen 18.45 Uhr bemerkten die in zivil eingesetzten Polizisten des Verkehrsdienstes in der Bülowstraße einen Mercedes, der an der Kreuzung zur Frobenstraße bei „Rot“ wartete und dabei den Motor seines Wagens immer wieder aufheulen ließ. Daraufhin warfen sich der Mercedesfahrer und der Fahrer eines ebenfalls vor der Kreuzung wartenden VW einen Blick zu und fuhren wenig später bei „Grün“ mit durchdrehenden Reifen in Richtung Potsdamer Straße los. Die Polizisten folgten und hatten Mühe, an den mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Wagen dran zu bleiben. An der Kreuzung Bülowstraße / Potsdamer Straße bog der VW plötzlich links in die Potsdamer Straße ab, der Mercedes beschleunigte jedoch weiterhin und fuhr geradeaus weiter. Als der Fahrer wegen eines anderen Autos abbremsen und einen Spurwechsel machen musste, gelang es den Polizisten sich vor den Wagen zu setzen, und diesen zum Anhalten bringen. Dem 20 Jahre alten Fahrer wurde der Tatvorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemacht und er wurde rechtlich belehrt. Mit der folgenden Beschlagnahme des Autos und seines Führerscheins zeigte er sich, nach einem Telefonat mit seinem Anwalt, nicht einverstanden und legte dagegen Widerspruch ein. Die Ermittlungen dauern an.