Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1159

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Lichtenberg. Nach Angaben eines 52-jährigen Lkw-Fahrers war er gegen 2.50 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Möllendorffstraße in Richtung Weißenseer Weg unterwegs. Plötzlich betrat ein Fußgänger von links kommend die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer erfasste den 29-jährigen Mann, der von alarmierten Rettungskräften mit einer schweren Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine noch am Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle des Verletzten ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernimmt die weitere Unfallbearbeitung.